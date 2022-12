Familiares de quinceañera muerta durante procedimiento policial en Cali exigen justicia

Sobre el hecho hay dos versiones encontradas. Sin embargo, ambas coinciden en que un policía fue quien disparó el arma que causó el deceso de la menor.

Por un lado, la Policía dijo que los uniformados llegaron hasta el sitio para atender una riña y ahí se presentó una asonada. Por su parte, allegados a la niña fallecida aseguraron que los patrulleros estaban agrediendo a unos habitantes de calle y al ellos grabarlos los policías vinieron a atacarlos y se generó la pelea.

"Se bajaron ellos a agredir a mi primo y ahí fue que todos nos metimos. El tombo le dijo a mi primo que le permitiera la requisa y a lo que él se paró para entregarme el celular, el señor lo devuelve de la camisa y ahí fue que empezó todo el forcejeo y la pelea con la Policía", relató una familiar de la víctima.

El hecho, ocurrido el barrio Petecuy, quedó registrado en un video donde se evidencia cuando la situación se salió de control y uno de los uniformados sacó su arma y disparó. La bala impactó en la cabeza de la menor de 15 años, quien perdió la vida en el lugar.

"Ahí fue que el policía sacó el arma hacia arriba y ahí estaba mi prima, la que estaba grabando, y Michelle (la adolescente muerta), que estaba al lado de mi prima. Él no lo hizo al aire. En el video se ve claramente que no fue tiro al aire", agrega la familiar de la adolescente.



