Familiares de Yuliana Samboní le rindieron un sentido homenaje en Cauca

En la vereda El Tambo, del municipio de Bolívar en Cauca, los familiares y amigos de Yuliana Andrea Samboní, la niña de 7 años violada y asesinada en Bogotá, le rindieron un sentido homenaje y pidieron a las autoridades que el crimen no quede impune.

Omar Samboní, familiar del padre de la menor, cuenta que hace 4 años sus parientes dejaron su población natal. "Salen desplazados a otras ciudades a empezar una nueva vida y lamentablemente se encuentran con este suceso", dijo.

Habitantes del corregimiento Los Milagros, al que pertenece la vereda, también participaron del sencillo, pero emotivo acto en honor a la pequeña. "Lamentablemente es un hecho que nos tiene demasiado tristes y preocupados, no ha sido el único. Esperamos que este caso no quede impune", expresó Franki Alvarado.

La comunidad espera que la justicia, al igual que la luz de las velas que se prendieron frente a la Basílica, brille en el proceso judicial para que haya un castigo ejemplar contra el responsable del atroz hecho.