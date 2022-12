Familiares y amigos recuerdan a Yuliana Samboní en Cauca

En la madrugada de este jueves llegó hasta el corregimiento de Los Milagros, en Bolívar, Cauca, el cortejo fúnebre de Yuliana Andrea Samboní. En la plaza central de la localidad se congregaron varias personas, provenientes de veredas y municipios de la región, para celebrar una sentida ceremonia religiosa en honor a la niña de 7 años, violada y asesinada.

En medio del dolor y de banderas blancas, los habitantes de la zona clamaron justicia. En la vereda El Tablón, donde nació y pasó su primera infancia la menor, familiares y amigos recordaron a la pequeña.

"A mi hermano siempre le gustaba trabajar la tierra, sembrar sus matas, papa y maíz. Luego, como se puso difícil la situación, se fue para la capital a darle un mejor futuro a sus hijos, a ver si encontraba algo", relató Rosa Samboní, tía de la víctima.

Así fue como la familia de Yuliana dejó su humilde vivienda, enclavada en el corazón del macizo colombiano, y se trasladó a Bogotá en busca de una mejor calidad de vida.

"Es un profundo dolor y una tristeza enorme. Todavía no podemos entender por qué nos pasó esto a nosotros, una familia tan humilde que no nos metemos con nadie y que vivimos en una zona muy humilde", expresó Ovidio Samboní, tío de la menor.

La comunidad aún no sale del asombro, solo espera poder despedir a un ángel a quien le arrebataron su vida y sueños cuando apenas tenía 7 años. El sepelio de la pequeña se llevará a cabo este viernes.