Familias afectadas por explosión en Mondomo, durante paro indígena, piden arreglo de sus viviendas

El ataque tuvo lugar en la vereda Cachimbal, zona rural de Santander de Quilichao. La fuerte detonación ocasionó un hueco de 10 metros de diámetro sobre la vía Panamericana.

Se trata de ocho familias que resultaron afectadas luego del atentado con explosivos en la vía Panamericana, a unos cuantos minutos del lugar donde permanecían reunidos los indígenas con la delegación del Gobierno.

Pese a que el hecho no dejó, por fortuna, personas lesionadas ni víctimas qué lamentar, el estruendo causó graves daños a las viviendas que se encontraban cerca de la zona de la detonación.

“Fue horrible”: las graves consecuencias del ataque con explosivos en la vía Panamericana “Estoy durmiendo donde un familiar, porque gracias a Dios ahí puedo alejarme, ya que no puedo estar en mi casa. Me da miedo porque está que se cae. Nos dijeron que ya habían pasado un reporte y que nos iban a arreglar, peo no se sabe cuándo”, señaló Orleida Gómez, propietaria de vivienda averiada.

Además, la comunidad afectada hace un llamado para que también la vía sea arreglada vía, pues temen a que el daño se agrave aún más y queden sin servicio de acueducto, ya que la detonación afectó una parte de las redes de conexión.