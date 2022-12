Familias de buzos perdidos en Malpelo contratan aeronave privada para su búsqueda

La búsqueda de los buzos Érika Vanessa Díaz y Carlos Jiménez, quienes se encuentran extraviados desde el pasado 31 de agosto en inmediaciones de la isla Malpelo en el Pacífico del Valle del Cauca, no se detiene.

Familiares pidieron a las autoridades que continúen las tareas de búsqueda e informaron que, con ayuda de allegados, contrataron una aeronave para apoyar la labores de las unidades de la Armada.

“Va a sobrevolar una zona por los lados de Tumaco y hacer como una especie de rastreo porque, si de algo estamos seguros los familiares, es que ellos están bien y todavía continúan vivos luchando para que sean rescatados”, explicó Orlando Díaz, padre de la abogada extraviada.

Mientras persisten las labores de búsqueda, las familias confían en que el entrenamiento de los dos deportistas les permite soportar los días que han pasado en altamar.

“Hay grupos de buceo escudriñando en las rocas, en las grietas. No buscando desde afuera, sino que tengo entendido que los buzos han bajado al mar y están buscando en todos los rincones donde haya posibilidad de que se encuentre una persona”, agregó Álvaro Jiménez, hermano del buzo extraviado.

Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana y de Estados Unidos informaron que no continuarán con la búsqueda de los buzos.