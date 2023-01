Familias de policías secuestrados en Buenaventura asistieron a homilía para pedir por su liberación

Cabe señalar que las víctimas se encuentran privadas de la libertad por parte de la guerrilla del ELN desde el pasado jueves 2 de agosto.

Miembros de la Policía del puerto y residentes del barrio Lleras, asistieron a la eucaristía para elevar oraciones por la salud y pronta liberación de los seis secuestrados del Chocó; tres de los cuales son de Buenaventura.

“A todos, no solo al mío, a todos los secuestrados para que por favor se metan la mano en el corazón y los liberen pronto”, señala María Reyes, madre de policía retenido.

El llamado de familia de militar secuestrado por ELN y quien padece compleja enfermedad Familiares de Dilson Delgado Murillo y Edinson Cuero, los dos civiles quienes también están secuestrados, imploraron por ayuda humanitaria.

“Que lo liberen, que él siempre me colabora a mí. Es un hijo pendiente, cuando tiene algo siempre se acuerda de mi a pesar que ya tiene su vida realizada”, manifiesta María Murillo, madre de civil secuestrado.

La Policía anunció que no desampara a las familias afectadas por el flagelo del secuestro.

Familiares de uniformados y civiles secuestrados por ELN exigen su libertad inmediata “Esta es una serie de actividades de acompañamiento que hemos venido realizando a los familiares y seres queridos de las personas privadas de la libertad, por hechos ya enunciados en el Chocó la semana anterior”, explica el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Buenaventura.

Con este acompañamiento por parte de las autoridades y la comunidad, se busca que las familias tengan fortaleza en los momentos difíciles por los que actualmente atraviesan, pero también se hace un pedido al ELN para que los liberen pronto.