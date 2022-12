Farina, la Nena Fina del género urbano en Colombia, llega al Facebook Live “Mejor que yo”

La artista paisa compartirá este viernes sus experiencias con su nueva canción y cómo va su carrera. Estará de visita en Cali y la tendremos desde las 4:00 p. m.



Farina ha logrado demostrar que el género urbano no puede ser dominado completamente por hombres. Su talento y personalidad polifacética, pues también se destaca en la televisión y la moda, la han llevado a alcanzar amplio reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.

Esta cantautora de 30 años y nacida en Medellín ha traspasado fronteras al punto no solo de haber sido la única artista latina nominada como “Artist of Tomorrow” (Artista del Mañana) en la edición 59 de los Grammy, sino formar parte de una reconocida compañía discográfica.

Recientemente, la Nena Fina del género urbano en Colombia se unió a la familia de Roc Nation Latin, que dirige el Rey de la Bachata, Romeo Santos, y de la que también hacen parte grandes artistas como Rihanna y Shakira.

“Me llamó mucho la atención el estilo peculiar de esta joven. Escuché tres canciones de ella y supe que posee algo especial”, expresó Romeo Santos, en su momento, sobre la cantante que fusiona dancehall, reggae, reguetón, trap, rap, pop y folklor.



La llegada de Farina a Roc Nation se anunció días después que la cantante paisa lanzará su nueva canción “Mejor que yo”. Esto ocurrió a comienzos de marzo pasado y ahora está promocionándola por distintas ciudades de Colombia.

Cali es una de esas ciudades que Farina escogió para darle un impulso a su más reciente tema, producido por el dúo A & X Alcover y Xtasis. Ellos han trabajado canciones como “Danza Kudoro”,“Taboo” “Dutty Love” de Don Omar y para intérpretes urbanos como Yandel, J Balvin, Romeo Santos, Juan Magan, J Álvarez.

En la cálida capital del Valle del Cauca, Farina también estará interactuando con sus seguidores y lo hará a través de un Facebook Live en la página de Noticias Caracol en dicha red social. Su talento y su gracia, usted los podrá disfrutar plenamente en un encuentro que no se puede perder.



Foto: cortesía BecPress