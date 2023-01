Fatídico ataque del que fue víctima jefe de presupuesto de una alcaldía

La víctima de 40 años de edad no registraba antecedentes judiciales y también se dedicaba a la compra y venta de carros accidentados y lotes.

Fredy Andrés Jaramillo Tascón, jefe de presupuesto de la Alcaldía del municipio de San Pedro, Valle del Cauca, fue asesinado por desconocidos, quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego.

Según el coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía del Valle, el funcionario fue abordado en el corregimiento Los Chancos, zona rural del municipio donde laboraba.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Jaramillo, mientras se movilizaba en su carro, recibió dos disparos, uno en el tórax y el otro en el cuello, y de inmediato es trasladado a una clínica, donde falleció.

Igualmente, el coronel manifestó que “se vienen adelantando las investigaciones y entrevistas a testigos para esclarecer los hechos”.

No obstante, el comandante de la Policía del Valle del Cauca no descarta que este caso podría obedecer a venganzas personales.

Por su parte, la Alcaldía de San Pedro, en cabeza de su máximo representante Celimo Bedoya, lamentó lo sucedido a su compañero de trabajo y le exigió a las autoridades que este crimen no quede en impunidad.



Los móviles de este crimen, registrado el pasado lunes 12 de agosto de 2019, siguen siendo materia de investigación.