Faustino Asprilla celebró sus 50 años y lo sorprendieron con un regalo para “mejorarle su desempeño”

Víctor Aristizábal fue quien se lo entregó en nombre también de sus otros amigos y excompañeros de selección Colombia, como el Pibe Valderrama y Hárold Lozano.

El exgoleador de la selección Colombia Faustino Asprilla cumplió 50 años de vida y los celebró con una gran fiesta a la que asistieron, por supuesto, sus amigos más cercanos y seres queridos.

La celebración tuvo lugar el pasado sábado 9 de noviembre en San Tino, la finca del exfutbolista ubicada en el corregimiento San José, zona rural de Tuluá, municipio del centro del Valle del Cauca.

Excompañeros de la Tricolor con quienes ha compartido desde 1989 y también mejores amigos, como Víctor Aristizábal, Freddy Rincón, Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera y Alexis García, estuvieron en el festejo que se extendió hasta este domingo 10 de noviembre.

Y precisamente en la mañana de este día, sus amigos, entre ellos también Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Adolfo ‘el Tren’ Valencia, se reunieron para entregarle el “regalo sorpresa” que le compraron.

“Hemos entendido los problemas que está pasando Faustino en este momento, la próstata ha estado un poco jodida, como ha tenido problemas ‘erectils’, queremos mejorarle su desempeño y le hemos comprado este regalito”, dijo ‘Aristigol’ en el encuentro registrado en video.

En ese momento, y consciente de que el Tino no ha trabajado igual y ha tenido dichos problemas desde hace un año, Aristizábal sacó del bolsillo del pantalón una cajita de viagra.

“Un regalo de todos nosotros para que no te vuelva a pasar lo que te está pasando, no has podido tener el desempeño que tenías cuando eras joven y aquí te regalamos esto que seguramente no has utilizado”, agregó el exfutbolista antioqueño.

El particular obsequio desató carcajadas entre los presentes y sorprendió al Tino, quien lo recibió con agradecimiento y un comentario muy a su estilo: “Muchas gracias. Ya tengo viagra, tengo condones, me falta es la hembra”.

“Y a los que creían que daba una vida desmandada, llegué”, anotó Faustino en referencia al medio siglo de vida que alcanzó.

Así pues, el humor, la hermandad y la buena vibra rodearon los 50 del Tino, una celebración por lo alto en la que no hubo contratiempos y muchos menos impotencia.