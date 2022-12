Feligreses y hasta el sacerdote fueron atracados dentro de una iglesia en Buenaventura

Según las primeras hipótesis, los presuntos delincuentes creyeron que el religioso habría retirado dinero de un banco. Al parecer, solo realizó la apertura de una cuenta.

Hasta la iglesia del Divino Niño, ubicada en el oriente de Buenaventura, llegaron varios jóvenes a atracar no solamente al sacerdote, sino también a sus feligreses.

El religioso acababa de salir de una entidad bancaria en compañía de otra persona, cuando se vio sorprendido por los presuntos ladrones que le exigieron entregar sus pertenencias.

"Cuando fuimos atracados, aquí en el templo parroquial, dos jóvenes me encañonaron y me subieron al coro, luego fueron por una de las feligreses que andaba conmigo y le quitaron todas las pertenencias. Nos amenazaron diciendo que, si hacíamos bulla, nos mataban", señaló el sacerdote Carlos Esneider Ramos.

Los supuestos atracadores creían que el religioso había hecho algún retiro de dinero, pero solo abrió una cuenta bancaria. El hecho tiene conmovida a la comunidad.

“Realmente es algo muy preocupante ver a la juventud hasta donde ha llegado con la descomposición social”, manifestó Néstor Montaño, feligrés.

"Se ha procedido a la identificación de estas personas que se movilizaban en una motocicleta, a partir del seguimiento que se hace por las cámaras del circuito cerrado de televisión", añadió el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Buenaventura.

Los miembros de la Iglesia católica en Buenaventura hacen un llamado a los jóvenes para que respeten los templos religiosos que son sitios para orar.