Felino fue captado paseando por las calles de Buga: piden no hacerle daño

Un felino salvaje fue captado por cámaras de seguridad residenciales mientras se paseaba tranquilamente por algunos barrios de Buga. Las autoridades ambientales, quienes identificaron al animal como un yaguarundí, pidieron a la comunidad no hacerle daño.



Desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) se extendió un llamado a la calma, después de que un felino yaguarundí fue visto merodeando por las calles de Buga.

"Es muy extraño que esta especie, que puede confundirse con un gato doméstico, sea vista en una zona residencial", expresó la entidad.

Agregó que los desplazamientos de estos felinos suelen darse por "la ampliación de las fronteras agrícolas, fragmentación y pérdida de los hábitats, la cacería de especies que son su presa natural, y las quemas y talas que alteran los corredores biológicos".

Así mismo, explicaron que el hábitat de estos felinos en la zona suele estar asociados a cañaduzales, áreas naturales como El Parque Natural Regional el Vínculo y zonas boscosas, como las que colindan con el casco urbano del sur del municipio.

Este tipo de felinos, conocido como el gato misterioso, gato moro o leoncillo, son la segunda especie más grande entre los pequeños felinos de Colombia.

Los expertos recordaron que "estos felinos no ven a los humanos como presas potenciales", que, más bien, "tienden a huir ante la presencia de personas".

Ante el avistamiento, la CVC recomendó a los habitantes de comunidades rurales y urbanas no atentar contra la vida del animal. Así mismo, pidió evitar posibles agresiones y, en caso de llegar a tener encuentros directos con él, no correr ni darle la espalda. Si el felino es una hembra, lo mejor es no acercarse a sus crías.

Si esto llega a suceder, las personas pueden dar aviso inmediato a la CVC, marcando a la línea de atención #550 o al enlace https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/ . De igual manera, pueden comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional, donde serán debidamente orientados.

"En casos como estos, el apoyo de la comunidad es primordial para que la Corporación pueda actuar oportunamente, en tanto que son cada vez más frecuentes los llamados o reportes de avistamientos de especies de fauna silvestre fuera de sus ecosistemas", comentó Maricel Peña, profesional especializada del grupo de Biodiversidad de la Corporación.

