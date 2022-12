¡Fenomenal! Así fue show de Rey Ruiz en oriente de Cali durante Feria Rural y Comunera

Cerca de 500 personas se dieron cita en una cuadra del barrio la Fortaleza para disfrutar y bailar los éxitos del artista cubano, en concierto gratuito.

"Es muy gratificante que artistas de esta talla estén aquí en la ciudad en la sesenta Feria de Cali", expresó Diego Henao Martínez, habitante de esta localidad del oriente de la ciudad.

Publicidad

Desde el antejardín de sus casa y balcones, muchos vecinos del sector gozaron de la presentación de Rey Ruiz. El cantante se manifestó complacido por el recibimiento de los caleños. "Fenomenal, el público se portó sumamente rico, sumamente bien. Me siento muy alagado", dijo.

La Feria de Cali se toma todos los rincones de la ciudad con verbenas... Al mismo tiempo, en las canchas Panamericanas, en sur de la capital vallecaucana, se llevó a cabo el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, donde los amantes de la salsa se reúnen para darle vida a los discos de tornamesa.

"Yo vengo hace 20 años a este encuentro y no me canso, hasta que me muera a bailar y a gozar y tocar el güiro", afirmó Jorge Ramírez, residente del barrio Bretaña.

En medio de esta celebración que rinde tributo al ritmo más popular de la Sucursal del Cielo, Noticias Caracol se encontró a un equipo periodístico internacional que está en la ciudad para conocer la cultura salsera.

Publicidad

"Vinimos a contar la relación extraordinaria entre la música de la salsa y la ciudad de Cali, la gente aquí que lo vive, lo respira, come salsa, vive la salsa diariamente y más ahora en esta temporada de feria", señaló Alessandro Rampietti, periodista del Canal Al-Zajeera.

La Feria Rural y Comunera y el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas son eventos gratuitos que hacen parte de la programación de la versión número 60 de la Feria de Cali.

Publicidad

Vea también: