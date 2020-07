Fiesta y reunión con su pareja hicieron caer a ‘el Indio’, jefe de disidencias de las FARC en Cauca

Israel Méndez, alias ‘el Indio’ o ‘el Indio Amansador’ y quien era uno de los ‘pisasuave’ de las extintas FARC, un grupo con entrenamiento especial en esa guerrilla, se acogió al proceso de paz en 2016, pero, meses después, se unió a las disidencias en el Cauca.

En dicho departamento del suroccidente de Colombia pasó a dirigir la denominada columna Dagoberto Ramos con más de 160 hombres en armas.

"Este sujeto contaba con una trayectoria de 19 años delinquiendo en esta estructura, encargado de homicidios, secuestros, extorsiones y acciones ofensivas contra la Fuerza Pública", asegura el general Fabio López, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional.

Pero, para capturar a este sujeto, fueron necesarios casi dos años de labores de inteligencia. Una de las interceptaciones telefónicas que se realizaron muestra cómo alias ‘el Indio’ amenaza a los indígenas del Cauca.

"No vaya a andar ‘chimbeando’ con los de las varitas, porque si no, yo si no respondo”, dice ‘el Indio’ en medio de la comunicación.

El cabecilla había logrado escapar de tres operativos para capturarlo, pero, esta vez, las labores de inteligencia y las interceptaciones establecieron que ‘el Indio’ estaba en el municipio de Caloto, en una celebración con su pareja sentimental.

"Estaba celebrando el Día del Padre y también un golpe que habían dado con un cargamento de droga. Esto conllevó que las características de la finca, la celebración, la música y el trabajo mancomunado con fuente humana nos permitieran llegar al lugar", dijo un agente infiltrado.

Con drones, las autoridades identificaron la finca y los agentes se desplazaron por cinco kilómetros a pie para llegar al sitio.

"Se logra ingresar al inmueble, se obtiene resistencia por personas de su anillo de seguridad, hay una confrontación, salen unas personas heridas y se logra la captura efectivamente de esa persona", afirmó el agente.

Dicen los agentes que alias ‘el Indio’ fue reducido segundos antes de que activara una granada que tenía en sus manos.

"Se monta el operativo en coordinación con nuestro Ejército y se logra este resultado de la captura de este cabecilla y cuatro integrantes más (de las disidencias de las FARC)", recordó el general López.

Israel Méndez, alias ‘el Indio Amansador’ y por quien ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos, fue enviado a la cárcel señalado de los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio y terrorismo.

