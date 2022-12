Filtraciones de agua subterráneas afectan a más de 20 casas en norte de Cali

El daño fue descubierto por las Empresas Municipales de Cali, a comienzos del presente mes. Sin embargo, hasta el momento no ha podido ser arreglado, según los vecinos, porque debajo de la tierra hay otros daños que tampoco han sido reparados.

“Esto ha estado bote y bote agua. Abrieron en un punto y allí encontraron un daño. Luego abrieron la llave y encontraron otro”, aseguró Elida Sarmiento, una de las personas afectadas.

Son cerca de 20 viviendas que han resultado afectadas por las filtraciones de agua que ya son recurrentes en el barrio La Rivera en el norte de la capital del Valle del Cauca.

“El barrio se está hundiendo porque no es solo mi casa, sino muchas más. Aquí en la esquina también, todo se está hundiendo, no sabemos qué van a hacer, (por ejemplo) cambiar el alcantarillado”, dijo Elizabeth Sarmiento, otra afectada.

El mayor afectado es el propietario de una vivienda donde, según él, las filtraciones han provocado que el terreno ceda y que, por esta razón, su casa se está cayendo.

“La casa está deteriorada, las paredes que se están deteriorando, se sellaron por completo. Una pared estaba derecha y ahora está curva”, sostuvo Marlón Becerra, dueño de la vivienda.

Acerca de las filtraciones, la entidad que está a cargo de las reparaciones ha señalado que ya se detectaron los daños para dar una pronta solución a la problemática generada por el verano que ha roto las tuberías.

A la condición climática se suma el estado de la tubería, la cual no se cambia hace más de 30 años. Sin embargo, Emcali indicó que se cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de pesos para reemplazarla.