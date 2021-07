Filtran polémico audio de gobernadora del Valle: “No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja”

En el Valle del Cauca se filtró un polémico audio de la gobernadora Clara Luz Roldán . Se lo envió a una persona a quien llamó “jefe” y allí no solo se refirió a la entrada de indígenas a Cali, previo a las manifestaciones del 20 de julio, sino a que el alcalde Jorge Iván Ospina le impedía cerrar la ciudad.

“Sí, jefe. Lo que pasa es que acuérdese que yo no puedo cerrar Cali, porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento y esos son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios”, dijo la mandataria.

Le recordó a su interlocutor que en municipios como Bolívar, Jamundí, Florida y Candelaria, así como en el sector de La Delfina, en la vía a Buenaventura, habitan indígenas.

“Entonces, los que están entrando son los indígenas de los diferentes municipios del Valle. Porque yo no pude cerrar Cali, porque Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que, si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba”, precisó Clara Luz Roldán en el polémico audio.

El polémico audio, que se hizo viral a través de WhatsApp, generó múltiples reacciones de la ciudadanía, que quedaron evidenciadas a través de las redes sociales.

La gobernadora del valle no debe esperar la orden de un simple alcalde simplemente se da la orden y se cumple si @JorgeIvanOspina no acata la orden se mete preso por desacato de autoridad y listo🤷pero el problema es q son del mismo bando, y ambos se tapan 🤔 — Cecilia Del Valle (@RUBYDIAZGRANAD1) July 18, 2021

Publicidad

Sres @PGN_COL @IvanDuque @MinInterior como así q la gobernadora del valle no puede cerrar fronteras en cali porque el alcalde no deja? La falta d autoridad en este país está da vía para q cualquiera imponga su ley. Estamos en manos d delincuentes y a ustedes parece no importarle — Red🅱️ullS⚽Y (@RedBullSoy) July 18, 2021

Y otro de los puntos que generó controversia fue la referencia a un “jefe” por parte de la mandataria de los vallecaucanos.

Señora clara luz roldan, nos puede explicar a quien es que usted llama jefe, Álvaro uribe? Ivan duque? Dilian francisca? Creo que usted es la gobernadora del valle del cauca y fue elegida por los ciudadanos, donde esta su autonomía o es otro títere, respete al pueblo señora. — olmedo leon garcia (@ollega2) July 18, 2021

A qué jefe se referirá esta sra gobernadora Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle.



El único jefe de ella, es el pueblo que la eligió o a cuál jefe le está obedeciendo órdenes? Nos gustaría saberlo señora https://t.co/5SJapUYZLO — alfredovargo (@CABLEPOLOMBIA) July 18, 2021

Al respecto, desde la Gobernación del Valle del Cauca aseguraron que Clara Luz Roldán le mandó ese audio a su hijo, Jairo Prado, “a quien de forma cariñosa le dice ‘jefe’”.

Publicidad

Asimismo, señalaron que él mismo se lo reenvió a una persona que le consultó por el ingreso de los indígenas a Cali y que esta lo viralizó de forma aparentemente inocente.