¿Final inesperado? Tatán Mejía no le fue muy bien con la bicicleta y Maleja terminó perjudicada

El momento, que quedó grabado en video, causó todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de la pareja.

Aunque no existe duda alguna que Tatán Mejía es uno de los motocrosistas más reconocidos de Colombia, pues su exitosa carrera deportiva así lo demuestra, al parecer, la bicicleta no es su mejor aliada.

Vea también:

La curiosa reacción de Maleja luego que Tatán Mejía le pidiera el hombresolo para arreglar su moto Que lo diga su esposa, quien terminó en el suelo en medio de una pirueta que intentó hacer el manizalita en plena vía pública.

A pesar que todo iba literalmente sobre ruedas, Tatán calculó mal la fuerza y terminó levantando la bicicleta más de lo necesario, lo que causó que su esposa, que iba aferrada a él en la parte trasera, acabara en el piso.



Como era de esperarse, las imágenes, que fueron publicadas en la cuenta de Instagram del motocrosista, causaron todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores que no dudaron en sacarle provecho al divertido episodio.

“Expectativa vs. Realidad”, fue el mensaje que publicó Tatán junto al video que superó los 95.000 'Me gusta' y tuvo más de 2.000 comentarios.