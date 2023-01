Fingió ser domiciliario de reconocida plataforma, entró a una peluquería y asaltó a tres mujeres

El hecho fue registrado por cámara de seguridad del lugar. Policía ofreció millonaria recompensa por información que permita capturar a este y otros ladrones.

Tan solo 37 segundos le tomó a un delincuente que, simulando ser domiciliario de Rappi, ingresó a una peluquería del norte de Cali y asaltó a tres mujeres que se encontraban en el lugar.

Así se evidencia en un video captado por una cámara de seguridad del establecimiento, ubicado sobre la calle 20 Norte con avenida 3 Norte (también avenida de Las Américas), en el barrio Versalles.

En las imágenes se observa cuando el hombre, con un casco de color negro puesto y un maletín pequeño de Rappi colgando sobre su cadera, entra a la peluquería, saca un arma y se acerca a inicialmente a dos mujeres, una manicurista y una clienta a quien le estaba arreglando las uñas.

A esta última, el ladrón le agarró las manos, le quitó unos anillos, una pulsera y una cadena. Luego, tomó el celular de ella, también el de la manicurista y otro que se encontraba sobre una mesa ubicada a unos cuantos pasos.

Finalmente, se acercó donde otra mujer estaba sentada, agarró un morral que había a un costado de ella y abandonó el establecimiento ante la mirada impotente de las mujeres, que, en ningún momento, opusieron algún tipo de resistencia.

“Se valen de cualquier situación para llegar con confianza a los sitios a hurtar, para poder tener acceso a la puerta, digámoslo así, sin despertar sospechas o alguna reacción en las personas para que llamen a la Policía”, dijo el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali.

Es decir, anotó el general, “simplemente entra el delincuente con cajas, logos, para generar confianza y así lograr su objetivo”.



Entretanto y a través de su cuenta en Twitter, Rappi difundió un comunicado en el que manifiesta que “la persona que cometió el hecho no está relacionada de ninguna manera” con su plataforma “ni estaba llevando un domicilio”.

“Hacía uso ilegal de nuestra imagen”, anotó la plataforma en el documento, donde además puntualiza que esta situación afecta a muchas empresas y recomienda a la ciudadanía a no permitir el ingreso de domiciliarios si no se ha solicitado el servicio.

Asimismo, reiteró que, “cuando el usuario solicita un domicilio por Rappi, está garantizado que la persona que llevará su pedido está 100 % verificada por la plataforma”.

Es decir, según el comunicado, es una persona que “ha pasado por filtros fuertes”, tiene todos sus datos en la plataforma, “ha asistido a sesiones informativas para brindar un excelente servicio y está monitoreado en tiempo real por GPS”.

Entretanto, el general Casas aseguró que un personal de la Sijín fue dispuesto para adelantar las labores que permitan capturar a este ladrón y a otros que también han quedado en evidencia a través de videos difundidos por redes sociales en los últimos días. Incluso, anunció recompensas.

“Continuamos con todo el compromiso de la Policía Metropolitana de Cali y ofrecemos 10 millones de pesos de recompensa a las personas que nos den información sobre los últimos hechos que se han registrado en redes sociales”, afirmó.

El robo a la peluquería se registró hacia las 6:40 de la tarde del pasado miércoles 24 de julio de 2019.

