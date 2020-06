Fisioterapeuta aseguró que ya superó el coronavirus pero no lo dejan entrar a centros comerciales

Un fisioterapeuta en Cali, que tuvo coronavirus pero ya se recuperó, denuncia que está siendo víctima de estigmatización, pues le prohibieron entrar a un centro comercial. Él asegura que los datos de su historia clínica fueron filtrados a terceros.

“Me escanearon la cédula y esta pitó rojo. Me dijeron que no podía entrar. No sabía que los entes privados podían tener mi historia clínica, algo que es confidencial”, afirmó Fernando Jordán Castro, fisioterapeuta.

Sus datos como portador del virus, aunque ya no lo es, siguen apareciendo en el aplicativo CoronApp, una plataforma diseñada por el Gobierno nacional para detectar a los COVID-19 positivos y vigilar el cerco epidemiológico.

El uso de este aplicativo para entrar a los centros comerciales fue uno de los requisitos que estableció Santiago de Cali para realizar la reapertura económica de estos recintos en la ciudad.

Esta persona ahora espera que sea dado de baja de esta plataforma y que se le permita realizar sus actividades de manera normal.