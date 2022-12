Fleteros mataron a hombre al que le robaron $30 millones y que, en ningún momento, opuso resistencia

La víctima falleció tras ser llevada a un centro asistencial. En el momento del ataque, iba con su madre, quien contó cómo ocurrió el trágico hecho.

La mujer se fue junto con su hijo a la sede de un banco ubicada en el barrio San Nicolás, centro de Cali, para retirar el dinero producto de una pensión.

Luego de realizar dicha diligencia, salieron del lugar, tomaron un taxi y, cuando regresaron a su vivienda en Siloé, suroeste de la capital del Valle del Cauca, fueron abordados por los delincuentes.

“Unos fleteros nos siguieron desde allá hasta que llegamos a la casa y, ahí, nos cogieron en el taxi. Venían dos en una moto. El de atrás se bajó, cae al carro y le dijo a mi hijo: ‘Páseme el maletín’. Mi hijo se lo pasa sin decirle nada y, ahí mismo, le dispara”, relató la madre de la víctima.

En ese momento, los bandidos huyeron del lugar con el maletín, que contenía 30 millones de pesos que se acababan de retirar del banco. Entretanto, el hombre, quien recibió dos impactos de bala, fue llevado a un centro asistencial gravemente herido.

“Fue trasladado al puesto de salud de Siloé y luego remitido al Hospital Departamental (HUV), pero murió al ratico. Fue ingresado a cirugía y no la aguantó”, dijo la mujer.

La mamá de la víctima fatal afirmó que en el banco no les ofrecieron ningún servicio de acompañamiento teniendo en cuenta la millonaria suma de dinero que se estaba retirando.

“En los bancos, muchas veces, uno no sabe. Pero cuando uno hace un retiro de tres millones para arriba deberían de decirle a uno: ‘No lleve esa plata, hay estos sistemas, hágalo así, hágalo asá’, pero a mí no me dijeron nada”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no solicitó el servicio de acompañamiento de las autoridades, porque, "por experiencia", eso “tampoco sirve”.

“Ha sucedido que la Policía lo deja a uno en su casa, se va y, al ratico, los fleteros llegan tocándole la puerta”, indicó la mujer, al anotar que conoce dos casos.

También, afirmó que sospecha de alguien del banco porque ella y su hijo no le informaron a nadie sobre la diligencia que iba a realizar. Es decir, según ella, nadie sabía que iban a sacar ese dinero.

La Fiscalía y la Policía ya adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los hechos, registrados hacia las 11:30 de la mañana del pasado jueves 7 de septiembre.

El hombre asesinado fue identificado como Renzo Herney Becerra y tenía 45 años de edad. Desde hace dos, había dejado de trabajar como archivador en una empresa del oriente de Cali para dedicarse al cuidado de sus padres, debido a su delicado estado de salud. Hace 15 meses, su papá falleció.