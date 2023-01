Formulan cargos a empresa a la que pertenecía bus cargado con marihuana y que se chocó en Ecuador

La Supertransporte abrió investigación contra la compañía, la cual arrojó que el vehículo, al parecer, no fue sometido a mantenimiento preventivo.

Tras cuatro meses de indagaciones, le fueron impuestos quince cargos a la empresa Transportes Especiales del Oriente (Cootransespeciales), a la que estaba afiliado bus que fue cargado con 680 kilos de marihuana y que terminó accidentado en Ecuador, por presunta infracción a las normas de transporte terrestre.

Según informó este martes la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia, las labores también revelaron que no se le habrían realizado pruebas físicas, ni de alcoholimetría, al chofer del automotor, quien tampoco contaba con licencia de conducción válida.

"La Supertransporte pudo establecer que el vehículo de placas USA 251 en la fecha del accidente cubría la ruta Neiva-Pitalito-Mocoa-Villagarzón-La Hormiga-San Miguel-Ecuador-Lago Agrio y viceversa, se encontraba vinculado a Cootransespeciales, pero presuntamente no fue sometido a mantenimientos preventivos, ni a alistamientos diarios requeridos para cumplir con la ruta establecida", indicó el organismo de control.

Asmismi, señaló que las multas por cada uno de los cargos imputados, de ser comprobados, podrían llegar hasta los 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más de $546 millones (calculado con la tasa de 2018).

Cayó el presunto líder de red del narcobús que salió de Cali y se accidentó en Ecuador "Se encontraron otras presuntas irregularidades relacionadas con los vehículos y conductores vinculados a esta empresa. Por ejemplo, al parecer, la empresa no contrataba directamente a 121 conductores que operan el parque automotor vinculado a la prestación del servicio público de transporte especial", añadió la entidad.

La Supertransporte afirmó que, según inspecciones, la compañía, aparentemente, no capacitaba a la totalidad de sus choferes, no realizaba mantenimiento preventivo a los buses, no ejercía control frente a la operación de vehículos propios y de terceros vinculados.

"No cuenta con un programa de prevención de accidentalidad y tampoco está habilitada para prestar el servicio de transporte terrestre internacional. Además, al parecer, 119 conductores de la empresa de transporte no se encontraban afiliados al Sistema de Seguridad Social", resaltó la superintendencia.

Cabe recordar que el denominado narcobús salió de Cali, Valle del Cauca, supuestamente para emprender un viaje turístico gratuito con varias personas, quienes en su gran mayoría fueron engañadas por una organización criminal y cuyo sueño era conocer Suramérica.

Sin embargo, cuando el vehículo pasó la frontera de Colombia con Ecuador, un trágico siniestro, originado por fallas mecánicas, acabó con la vida de 23 personas y dejó 22 más heridas. El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de agosto de 2018.

Al menos 24 muertos, varios colombianos, deja accidente de bus en Ecuador