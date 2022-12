Formulan cargos a seis militares vinculados en muerte de estudiante de Univalle en Valle del Cauca

La Fiscalía señaló que los uniformados "abrieron fuego sin previo aviso", durante ataque donde la joven perdió la vida y su novio resultó herido, en Dagua.

"No lanzaron proclamas de 'Alto somos tropas del Ejército' cuando detectaron a las dos víctimas, porque estaban convencidos que eran guerrilleros", indicó el ente investigador en audiencia de formulación de cargos contra un suboficial y cinco soldados profesionales.

Los militares fueron vinculados en la muerte de Katherine Soto Ospina, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad del Valle, registrada el 3 de agosto de 2007 en zona rural del corregimiento de Cisneros. En el hecho también fue herido Ronaldo Quintero Ramírez, tecnólogo en electrónica y pareja de la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque contra Soto y Quintero ocurrió hacia las 3 de la madrugaba, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia y los jóvenes atravesaban puente sobre el río Dagua, con morrales sobre sus espaldas, provenientes del sector de San Cipriano.

Según la investigación, los seis militares dispararon sus armas de fuego tras confundir a la pareja con guerrilleros del frente 30 de las FARC. La mujer falleció por heridas en su rostro, abdomen y piernas, mientras su novio cayó al afluente, lo que evitó su muerte, pero recibió impactos de bala en sus piernas.

El ente investigador resaltó que a los jóvenes, quienes estaban descansando y disfrutando de la naturaleza, no se les encontraron armas, ni pertenecían a ningún grupo al margen de la ley.

También señaló que los solados "no debieron utilizar las armas, porque nunca estuvieron amenazados, o frente a un peligro o situación que así lo exigiera, acción que terminó con la muerte de un civil y lesiones a otro, en un claro estado indefensión".

A los procesados se les imputó cargos como presuntos coautores materiales de los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en grado de tentativa.

En cuatro meses la Fiscalía Especializada contra la violación de Derechos Humanos presentará el escrito de acusación en contra de los 6 militares, quienes actualmente prestan servicios en el batallón de alta montaña No 5 en Génova, Quindío.