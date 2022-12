Foto de vallecaucano con su padre se volvió viral en redes sociales, vea por qué

Foto: cortesía de Juan Sebastián Herrera

Juan Sebastián Herrera es un joven de 20 años oriundo de Cartago, norte del Valle del Cauca, que publicó el pasado 19 de junio, fecha en la que se conmemoró el Día del Padre, una fotografía en Facebook junto a su progenitor. La imagen se volvió viral y, hasta el mediodía de este viernes, registraba más de 238 mil 'Me gusta' y más de 33.300 compartidos.

La razón por la que la foto ha conmovido a varios rincones del mundo es porque el padre de Juan Sebastián, Alexandro Carmona, deambula por las calles de Cartago desde hace 11 años tras ser seducido por el mundo de las drogas, y, pese a ello, su hijo no deja de quererlo.

“Feliz día también a mi padre, que a pesar de haber caído en las drogas te quiero, es mi espejo, el por qué debo rechazar el consumo de drogas. No has salido de ese mundo, pero jamás pierdo la esperanza de verte recuperado, nunca me avergonzaré de que seas mi padre, porque padre es padre a pesar de cual sea su situación”, escribió el joven junto a la foto en Facebook.

Juan Sebastián vive hace un mes en España, viajó solo y a buscar mejores oportunidades para su mamá y familia que aún están en Cartago. Contó que su padre, de 46 años, era imitador de Camilo Sesto y Dj. en dicho municipio.

“Estando en ese mundo del entretenimiento, empezó a consumir cocaína y luego marihuana. Ahora mi papá está en un estado de degradación terrible, ha perdido la cordura”, manifestó.

El vallecaucano, quien desea ser periodista, solo espera ver a su padre rehabilitado y generar conciencia para que las personas no consuman drogas.

“Busco ayudarlo y sacarlo de las calles, esto lo he intentado varias veces pero él simplemente no quería. Pero gracias a un video que realizó mi hermana esta semana, escuché que ahora si tiene la fuerza de voluntad para esforzarse y salir adelante. Quiero que se rehabilite y que se convierta en inspiración para muchos”, dijo el joven.

“Deseo que mis mensajes en las redes sociales creen conciencia, que cualquier joven o adulto que esté consumiendo drogas piense en su futuro y vea que pueden terminar en el estado de mi papá. Terminarán haciendo sufrir a sus hijos y familias, como me sucede a mí. Quiero que no caigan en las drogas que no consuman, que a cualquier ofrecimiento digan no”, añadió.

Con firmeza, el joven confesó que sí le han ofrecido y se ha sentido tentado a probar drogas, sin embargo, no lo ha hecho porque su papá es un espejo de lo que estas sustancias psicoactivas pueden ocasionar.

“Jamás en mi vida he probado ninguna droga porque mi papá ha sido un espejo y sé por qué debo rechazarlo. Sí me han ofrecido y he estado tentado a hacerlo pero he tenido el carácter para decir no”, contó.

Estando a kilómetros de distancia de su padre, Juan Sebastián, con un tono de voz sollozo, le dice a su padre que lo perdona.

“Si tuviera a mi papá frente a mí en este momento le diría que lo amo con toda mi alma que a pesar de haberse perdido muchos años de mi vida es mi padre. Lo perdono de corazón porque el amor que siento por él es muy grande y solo quiero verlo cambiado porque antes de las drogas, él era el mejor papá, era amoroso, cariñoso y siempre estaba para mí”, concluyó.

Luego que su foto se volviera viral, Juan Sebastián se vio en la obligación de contar por medio de un video su historia completa al mundo.