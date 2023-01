Fotógrafo de Karol G asegura que fue víctima de brutal golpiza por parte de agentes de Policía

El hecho, que quedó grabado en el celular del joven realizador, se hizo viral a través de redes sociales. Autoridades señalaron que ya están investigando.

Andrés Felipe Ortiz, quien en su cuenta de Instagram figura como Felipe Orvi y quien ha trabajado con reconocidas personalidades como Karol G, Anuel A.A., El Mindo, Melina Ramírez, Mateo Carvajal entre otros, denunció que fue víctima de lo que sería un caso de abuso de autoridad.

El incidente tuvo lugar luego de las seis de la noche del pasado viernes 25 de enero en la carrera 16 con calle 1, en el municipio de Buga, Valle del Cauca.



Miren lo que le acaba de pasar a @felipeorvi (fotógrafo oficial de @KarolGmusic ) en Buga por grabar un procedimiento de la @PoliciaColombia. ¡Por favor difundan! pic.twitter.com/pmQfhhpoEC — Ma Camila (@maca_out) January 26, 2019

Según el testimonio del joven realizador, dos agentes de la Sijín, quienes estarían armados, lo detuvieron cuando transitaba en una motocicleta luego que grabara con su celular a dos uniformados que estaban retirando a un malabarista de la zona.

“Me detuvieron, me pararon los de la Sijín y me pidieron los documentos, se los dimos y nos sacaron un arma. De ahí llamaron a una patrulla porque “estábamos muy altaneros”, llegó la patrulla y nos llevaron a la comisaría”, señala.

Posteriormente, asegura, fueron levados a un cuarto en donde verificaron sus identidades, pues el joven se encontraba junto a un amigo.

En ese momento, añade, un policía le solicita que se siente, a lo que él se niega, pues asegura que no debía por qué estar allí, pues solo había grabado un procedimiento y estaba en todo su derecho.



“El policía me dijo “sentate, que no estás en tu casa” y le dije: yo no me quiero sentar porque yo no he hecho nada, yo no tengo por qué estar aquí y justo cuando le dije eso me metió un golpe en la cara”, afirma.

Ortiz asegura que en ese momento fue víctima de varios golpes propinados por uno de los agentes en nariz y cabeza, además enfatiza en que los agentes no lo dejaron grabar lo que estaba sucediendo, pues para salir de la estación, dice, lo obligaron a limpiarse la sangre producto de los fuertes golpes que recibió.

Sobre el tema, Julián Latorre, alcalde de Buga, dijo lo siguiente: “He solicitado celeridad en la investigación y que se esclarezcan los hechos donde lamentablemente salió herido el reconocido productor audiovisual”.



Por su parte el comandante del Primer Distrito de Policía Buga, coronel Iván Lopera, rechazó rotundamente este tipo de actos por parte de miembros de la institución que resultaron involucrados en el incidente.

“La institución apertura las correspondientes investigaciones de rigor y disciplinarias. En primera instancia los uniformados manifiestan que se trató de una verificación de identidad, cualquier actuación que se aparte de la Constitución y la ley, es debidamente sancionada por la Policía Nacional”, puntualizó.

Por el momento, familiares y allegados del productor audiovisual esperan que las autoridades arrojen con la mayor celeridad posible los resultados de la investigación que ya se encuentra en proceso.