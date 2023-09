Francia Márquez hizo duro llamado a Fuerzas Militares y Policía: "Tienen que asumir su tarea"

Francia Márquez se reunió de urgencia con 13 alcaldes del Cauca y representantes de ministerios en ese departamento. La vicepresidenta exigió acciones contundentes de la fuerza pública tras los recientes atentados en la región.



La vicepresidenta señaló que esa “seguidilla” de actos violentos en el Cauca, que han generado zozobra en la población civil, nunca había pasado antes. Regañó a la fuerza pública por no asumir su tarea en la región, a pesar de tener todas las herramientas, según ella, para cumplir con el mandato constitucional de la seguridad y exigió respuestas concretas e inmediatas.

“Tienen que asumir su tarea. Esto que ha pasado aquí en el norte del Cauca no había pasado antes y yo soy de esta región. Eso de tener simultáneamente carros explotando en los diferentes municipios del norte del Cauca no había pasado antes, la comunidad está viviendo una barbarie, un terror y en este gobierno donde yo soy vicepresidenta no lo voy a permitir”, dijo Francia Márquez.



Aunque más adelante la vicepresidenta reconoció el trabajo de la fuerza pública, les exigió actuar con más contundencia. “Necesitamos sí o sí que nuestras Fuerzas Militares y de Policía den respuestas y resultados concretos, tenemos que mejorar la situación de seguridad. Yo sé del esfuerzo que hacen y sé que hay que salvaguardar la vida, pero ustedes tienen todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, ese es un mandato constitucional y yo los exhorto y se los exijo que aquí lo implementen”, recalcó.

Francia Márquez agregó que, cuando visita su municipio, la guerrilla la observa y la desafía. Aseguró que los grupos que delinquen en la región no pueden ser superiores a la capacidad de las fuerzas armadas y pidió asumir su papel en la seguridad.

“Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes va a ser superior a las fuerzas del Estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se ha tomado el pueblo por sus manos es superior a la fuerza pública, a la inteligencia y a la Fiscalía. Nosotros llegamos como gobierno para ofrecer respuesta a la comunidad y yo exijo esa respuesta. No digo que haya que violar los derechos humanos, con toda la precaución. Pero, las Fuerzas Militares y Policía tienen capacidad de neutralizar la violencia contra la población y les pido que asuman ese papel aquí”, agregó la vicepresidenta.



También instó al Gobierno nacional a tener respuestas concretas en términos de inversión social.



"Nos han dejado a los alcaldes solos"

Alcaldes de los municipios del norte del Cauca respaldaron el llamado de la vicepresidenta de fortalecer la seguridad, pero también dicen que no hay coherencia entre lo que le ordena hacer el Gobierno a la fuerza pública y lo que realmente necesitan en la región.

Comentan que el Ejército está maniatado y que el problema no radica solo en la seguridad, sino también en la falta de inversión social y presencia del Estado.

“Por favor, que nos ayuden porque nos han dejado a los alcaldes solos con esto. Las autoridades se resguardan, la fuerza pública se resguarda, el Gobierno no reacciona y nosotros en medio de esta locura, como alcaldes, enfrentando todo esto con las uñas. Les hemos pedido, por favor, por favor, ayúdenos porque esto se nos sale de control. La fuerza pública se siente restringida, se siente casi que maniatada frente al actuar de los grupos delictivos. Eso lo vemos nosotros en Villa Rica, en nuestro territorio, por la forma cómo se restringen para hacer operativos en la zona rural”, argumentó Royer Escobar, alcalde de este municipio.

“Falta armonizar, falta coherencia en el sentido de qué estrategias implementar para mitigar y resolver los problemas de orden público. No puede ser posible que el departamento del Cauca en dos meses tenga las estadísticas más altas en comparación con el Gobierno nacional, son bastante alarmantes. También hemos sido muy claros los alcaldes de que, si no hay inversión social, si no hay un acompañamiento directo, va a ser muy complicado”, añadió José Vicente Otero, alcalde de Caldono.

Ante el fuerte llamado que hizo la vicepresidenta a las Fuerzas Militares, Noticias Caracol consultó a expertos en conflicto sobre el impacto de lo dicho por Francia Márquez. Algunos aseguran que es una forma de presionar a los militares. Otros creen que debe haber una alineación entre la política de seguridad y la paz total.

Mientras tanto en el territorio, líderes ven con buenos ojos la exigencia de la vicepresidenta, pues aseguran que debe haber un respaldo de las Fuerzas Militares.

“Su presencia siempre tendrá un papel importante en varios contextos en el departamento del Cauca. Esperemos que esto sea para superación de problemas que tiene el departamento. También hay que resaltar y decirle al Gobierno que no solo la fuerza pública es la solución para abordar las crisis sociales y económicas”, anotó Mauricio Capaz, líder de derechos humanos del Cauca.