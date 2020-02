Francia Márquez se encuentra hospitalizada en una clínica de Cali por dengue

El alcalde Jorge Iván Ospina afirmó que actualmente la capital del Valle del Cauca atraviesa por una epidemia de este virus.

La lideresa social y ganadora del Premio Goldman 2009, considerado como el nobel ambiental, Francia Márquez, se encuentra internada en la Clínica Amiga de Cali por un cuadro de dengue.

Francia aseguró que ella empezó a tener síntomas desde hace varios días: “Yo me puse enferma desde el miércoles 29 de enero, entonces vine aquí por urgencias, me mandaron para la Torre de Comfandi a una cita prioritaria, me mandaron exámenes de sangre por síntomas de dengue”.

Según la mujer de 31 años, los síntomas empezaron con “muchos dolores abdominales” y, desde el sábado 1 de febrero, se encuentra hospitalizada.

La ganadora del Premio Medioambiental Goldman se quejó, en su cuenta de Twitter, por la atención recibida en el centro médico.

Me trajeron antier por urgencias a la Clínica Amiga de Cali y las condiciones en las que tiene a los pacientes son pésimas, después de 2 días seguimos en una sala con 20 pacientes y en una silla

La EPS Servicio Occidental de Salud SOS es un fraude.

Cabe resaltar que, según Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle del Cauca, la ciudad está atravesando actualmente una epidemia por este virus, pues ya han muerto cinco personas en lo corrido del 2020 y se están presentando "1.700 pacientes por semana".