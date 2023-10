Francia Márquez y ministro del Interior, criticados por partidarios del Pacto Histórico en Cauca

En el municipio de Popayán, capital del departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro escuchó los reclamos de un sector de sus partidarios que le reclamaron mayor coherencia del Gobierno, ya que algunos de sus miembros, incluida Francia Márquez, son señalados de apoyar proyectos en el departamento que no están alineados con el Pacto Histórico.



“Vemos con preocupación la incoherencia con que algunos miembros del Gobierno nacional como la vicepresidenta Francia Márquez o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra este proyecto colectivo del Pacto Histórico”, expresó un líder social de Popayán.

El reclamo se presentó cuando la vicepresidenta llegó al recinto, sin embargo, esa situación también generó solidaridad. Los contradictores de Francia Márquez reclaman que ella y el ministro del Interior apoyan en el Cauca proyectos políticos que no están acordes con el Pacto Histórico.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro le notificó a las disidencias de las FARC en Cauca que las zonas que vienen siendo blanco de sus ataques serán recuperadas por el Ejército Nacional de Colombia.

La advertencia la hizo en este departamento, que es la zona más golpeada por la violencia de ese grupo al margen de la ley, en un discurso durante la socialización de su política antidroga.

Publicidad

“Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado, yo la di. Allí no puede haber confusión. Sinceramente, después que habían matado a unos policías por allá en otros pueblos. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana", dijo.

Asimismo, insistió en la solución negociada. “Que permanezcan aquí si esta es su región, si aquí tienen sus familias, no los vamos a echar a la cárcel si no quieren. No los queremos matar en los campos de batalla, no queremos eso. Lo que queremos es que ustedes nos ayuden a construir las cooperativas”, expresó el mandatario.

En el mismo evento habló de la hipocresía internacional frente al problema de las drogas.

Publicidad

“La marihuana hoy se vende en Times Square, me di un paseo por ahí y casi salgo trabado. Olía por todas las calles, por todas las esquinas, y la vendían en almacenes común y corriente, como cualquier otro producto, supongo que cobran impuestos”, aseveró.