Frustran rapto de bebé que fue arrebatado de los brazos de su madre en Cali

Hasta la clínica de la Policía, en el noroccidente de Cali, fue llevado el bebé de tres días de nacido, que, después de un intenso operativo, logró ser recuperado sano y salvo.

"Se activaron todas las redes de informantes de inteligencia, tanto del Gaula de la Policía, como de la Seccional de Investigación Criminal", dijo el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Después de una valoración médica, el pequeño, quien se encuentra estable, fue entregado a su madre, Rubiela Fernández, quien contó que horas antes caminaba por una calle del barrio Lourdes, ladera sur de Cali, cuando se produjo el rapto.

Dice que llevaba a su pequeño en sus brazos, cuando personas que viajaban en un carro se lo arrebataron. "Me cogieron tres negritas, me amenazaron con un cuchillo y se me llevaron a mi hijo”, aseguró la madre del menor.

Quienes presenciaron la acción trataron de reaccionar y, cuadras abajo, atacaron a piedra el vehículo en el que se lo llevaron. "Hubo una bullaranga, donde decían: ‘¡Auxilio, auxilio! Ayúdenme que me robaron el bebé unos negritos’. Y el cucho salió a correr", dijo Kevin Adarve, testigo del hecho.

La Policía investiga a los responsables del rapto y las razones que llevaron a ejecutarlo. "Al parecer, obedece a la pérdida de un bebé por parte de la hermana de la señora que secuestró al niño", afirmó el general Ramírez.

Durante la acción, una mujer fue capturada, al parecer, responsable del plagio del menor de edad.