Fue a pedirles plata a 2 hombres y, cuando le iban a dar, les robó hasta las argollas de matrimonio

Sin embargo, se inició una persecución en la que intervinieron incluso estudiantes, quienes, por poco, linchan al ladrón. El hecho ocurrió en el norte de Cali.

Dos personas que se encontraban en un parque del barrio Vipasa, ubicado en la calle 48 con carrera 3 Norte, fueron abordados por un hombre, quien se les acercó para, supuestamente, pedirles una ayuda económica.

Los ciudadanos accedieron a colaborarle, pero, cuando iban a entregarle el dinero, el hombre sacó un arma de fuego que tenía escondida debajo de la camiseta para intimidarlos y atracarlos.

Según informó la Fiscalía, el sujeto les exigió que entregaran sus objetos personales o, de lo contrario, les dispararía y "les daría piso".

Las víctimas le pasaron sus teléfonos celulares, dinero y hasta sus argollas de matrimonio. El ladrón tomó los objetos y emprendió la huida por la avenida 3 Norte, pero los ciudadanos no se quedaron quietos y se fueron tras él.

En ese momento, comenzó una persecución a la que se sumaron varios testigos del atraco, un taxista y otras personas a bordo de una camioneta.

Mientras corría, el delincuente disparó dos veces contra quienes lo perseguían. No obstante, cuadras después, los ocupantes de la camioneta lo acorralaron y un grupo de estudiantes que estaba en la zona comenzó a agredirlo.

Una patrulla motorizada de la Policía llegó al lugar e impidió que la turba enardecida linchara al ladrón, quien fue detenido y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI.

El detenido fue indagado por un fiscal seccional y llevado a audiencia, donde el juez 28 Penal legalizó la captura y la incautación del arma de fuego.

La Fiscalía le imputó cargos por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego con hurto calificado. Aunque el sujeto no se allanó a los cargos, el juez lo envió a la cárcel.