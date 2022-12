Fue a tomar cerveza y comer empanadas con sus amigos y acabó siendo víctima de sustancia desconocida

Así lo relató Andrés, un artista plástico de 32 años. Dijo que los confusos hechos ocurrieron tras ser abordado por un supuesto turista.

El ciudadano manifestó en denuncia a Blu Radio que, el pasado viernes 26 de enero, llegó hasta al Bulevar del Río en Cali para reunirse con amigos a comer empanadas y tomar algunas cervezas.

"Yo ya me disponía a ir a mi casa a eso de las 9:00 de la noche y me aborda una persona, muy formal, me dice que no es de aquí de Cali, que está de visita, y como pidiéndome recomendaciones de lugares para visitar cerca del Bulevar", narró Andrés.

Esta situación se presentó cuando el joven se dirigía, solo, a abordar un bus del MIO en la Estación La Ermita. Indicó que, en ese momento, se le acercó un hombre alto, blanco y bien vestido, con el que entabló una conversación.

"Él estaba tomándose una cerveza, yo también, y, después de un momento, me empiezo a sentir como raro, como cuando uno se está embriagando, perdiendo como la razón. Ahí me di cuenta que pasaba algo raro y, desde ese momento, ya no recuerdo nada hasta que llegué a mi casa el sábado en la tarde", agregó el artista plástico.

Según Andrés, al llegar a su vivienda, su familia notó que estaba extraño, como drogado, y él se percató que le faltaban algunos objetos personales como la tarjeta débito y su celular. Sin embargo, no recordaba nada de lo sucedido. Fue llevado al HUV para revisión médica.

"Dicen que me dieron algo. No pueden determinar si fue escopolamina u otro tipo de sustancia. Me hacen una serie de preguntas, me evalúan físicamente y me dan la recomendación de beber bastante agua, leche y de estar pendiente si había algún cambio en las reacciones", expresó.

El artista afirmó que uno de sus errores fue haberse quedado solo y hablando con un desconocido. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a fortalecer las estrategias de seguridad en estos sitios tradicionales para prevenir casos como del que él fue víctima.

El hecho ya fue denunciado por esta persona ante la Fiscalía y la Policía, para que adelante la investigación al respecto.