¿Fuera de base? La dedicatoria de Tatán Mejía a Maleja Restrepo que generó todo tipo de reacciones

El motocrosista, mediante un emotivo mensaje, le celebró a su esposa el Día de la Mujer. Lo que pocos esperaban era que se ‘sacara esta espina’ con la caleña.

Todo se puede esperar de esta pareja de esposos que frecuentemente demuestra su amor en las redes sociales, siendo una de las más queridas por los colombianos.

"Lo único que me faltaba probarle": la reacción de Tatán Mejía a... Y el Día de la Mujer, definitivamente, no podía ser la excepción, pues Tatán decidió dedicarle unas emotivas palabras a su esposa y madre de sus dos hijas.

Lo que quizá nadie se esperaba era el comentario con el iniciaría dicho mensaje: “A la mujer que me dio dos mujeres más en mi vida y me hizo desconfiar del café”. ¿A qué se refería?



Cabe recordar que, en días pasados, Maleja le jugó una pequeña broma a su esposo, a quien le colocó un ingrediente muy especial en el café: un poco de leche materna.

Luego, entre risas y al percatarse de lo que se había tomado, Tatán no tuvo de otra que reírse y exclamó: “¡Lo único que me faltaba probarle!".

Aunque muchos ya conocían la historia y otros apenas se enteraron, la mayoría no pudo evitar expresar lo que esta divertida situación y la particular dedicatoria del motocrosista le generaba.

"¡Jajaja, epa! Feliz día para la mujer que me enseñó de dónde sacar leche para el café de mi esposo cuando no he mercado", escribió, por ejemplo, @nnaaeemm_.

"@tatanmejia, eres una combinación imperfectamente perfecta. Ojalá nunca dejes esa forma de ser tan original", comentó, por su parte, @aquiestoy_aquimequedo.

Al mismo tiempo, otros, como @abriladri, aprovecharon para destacar que la caleña y el manizalita "son una pareja espectacular, explosiva, son ejemplo de amor, fidelidad, respeto y confianza".

Fotos: Instagram @maleja_restrepo