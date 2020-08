¿Fuera de lugar? El polémico comentario que hizo Elizabeth Loaiza en una foto de Mara Cifuentes

Un verdadero rifirrafe se vivió en las redes sociales de la reconocida modelo Mara Cifuentes. Este altercado se presentó después de que Elizabeth Loaiza, empresaria caleña, hiciera un comentario sobre los “pezones de los hombres” en una foto de Mara.

El comentario fue dejado en un registro que Mara Cifuentes subió a su cuenta de Instagram, en la que aparece luciendo un pequeño bikini de color naranja.

Minutos después de subida esta publicación, Elizabeth Loaiza realizó el criticado comentario.

“Los pezones de los hombres no tienen ninguna función específica, no la han tenido nunca y no es probable que la tengan a corto o mediano plazo, a no ser que la ciencia logre que los varones se embaracen”, fue el comentario que realizó la modelo caleña.

Los seguidores de Mara reaccionaron de inmediato y criticaron fuertemente la opinión de Elizabeth, la cual fue catalogada como “fuera de lugar”.

Minutos después, Elizabeth borró su comentario. La modelo caleña aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido ni ha explicado el porqué de su comentario.