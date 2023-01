¡Fuera de serie! Dos bugueños crearon el ‘auto fantástico’ que ya rueda por carreteras colombianas

Además, este modelo cuenta con un equipo de sonido de 20.000 vatios convirtiéndolo en todo un prototipo como sacado de la ciencia ficción.

Lo que inició hace más de cinco años como un sueño que compartían dos hermanos oriundos de la ciudad de Buga, Felipe y Francisco Prado, terminó convirtiéndose en toda una obra de la ingeniería.

Y es que no se necesitaba más que una misma idea para que dos mentes brillantes se enfocaran en la realización de lo que ellos mismos denominaron el ‘Prado Design' (Diseño Prado).

Estos dos jóvenes, egresados de la Universidad del Valle, decidieron darle vida al vehículo que, al día de hoy, es único en Colombia, además de haber sido hecho en Buga, centro del Valle del Cauca.

Por ello, decidieron embarcarse en lo que muchos denominaron una locura y con noches enteras de trabajo, luego de más de cinco años y alrededor de 180 millones de pesos de inversión, lograron convertir su sueño en toda una realidad.

“Inicialmente, lo que hicimos fue toda la parte del tuning, pero, cuando terminamos, dijimos que no era lo que queríamos. Por ello, quitamos toda la carrocería hasta partir el chasis para que fuera más grande, queríamos construir algo que no existiera y eso era algo complicado”, señala Felipe Prado.



Fue así como continuaron realizando varias modificaciones a una carrocería de un carro particular convencional, un Chevrolet Swift Twincam de 1.300 centímetros cúbicos, el cual tuvo que ser ampliado para que sostuviera el motor de un carro de carreras que fue instalado.

“Le ajustamos las puertas, que se abren hacia arriba y con el celular, le pusimos un dispositivo para que el encendido sea únicamente con las dos huellas, la de mi hermano y la mía, con una inversión de más de 150 millones de pesos y con un sonido aproximado de 30 aproximadamente”, añade Felipe.

Con una potente suspensión hidráulica y luces tipo led que imponen a donde llega, este vehículo no está para la venta, como lo afirman sus propietarios, pues es un prototipo único que viene siendo exhibido en las diferentes ferias de tuning a nivel nacional.