Fueron 40 personas heridas por accidente de bus que salió de Cali rumbo a Bolivia

Cuarenta personas que viajaban en un bus de turismo que los llevaba a una excursión desde Cali a La Paz, Bolivia, se accidentó en la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto en el Cauca.

“Pasando Timbío el bus sin frenos, empezó a hacer zigzag en la vía y de allí nos fuimos a un barranco”, narró Luz Ariana Ocampo, pasajera lesionada.

Un árbol a una de los lados de la vía fue el que impidió que el bus se cayera a un abismo.

“A mí fue la primera que me botó y me sacó de una, los puestos me golpeaban. Fue un susto horrible”, contó Luz Estella Jiménez, pasajera lesionada.

En el sitio, ubicado en el kilómetro 94 de la vía Panamericana fue donde el conductor, al parecer, por fallas mecánicas, perdió el control del automotor y se salió de la vía.

Minutos después del accidente, autoridades y comunidad llegaron para evacuar los heridos.

“Encontramos a dos personas que si se encontraban atrapadas, entre ellos, el conductor, el cual tuvimos operar para sacar”, dijo el capitán Mario Londoño, comandante del Cuerpo de Bomberos de Timbío, Cauca.

“Tres con traumatismo craneoencefálicos graves y varios pacientes con trumatismos de tórax, abdomen y otros con politraumatismo", manifestó Juan Carlos Cotazo, coordinador del hospital de Timbío.

Las víctimas, fueron trasladas inicialmente al hospital local de Timbío donde luego de ser valoradas por diferente traumas, ocho de ellas fueros remitidas a Popayán por la gravedad de las heridas.