Fueron a desalojar a invasores de un lote y un policía acabó siendo víctima de ataque a bala

En el predio se presentó una confrontación donde, según habitantes del lugar, otras personas resultaron lesionadas.

Un agente de la Policía herido de bala y varias personas lesionadas es el saldo del desalojo de un lote que había sido tomado por la comunidad en el sector de Polvorines, en el sur de Cali.

Encapuchados prendieron fuego en la mitad de una vía, cuando la fuerza pública desalojaba a varios invasores del lote.

“La Policía nos atropelló. Nos tiraban piedras las policías. No respetaron niños ni madres. Exigimos respeto”, Isabel Cardona, una de las personas que estaba en lugar cuando se presentaron los hechos.

Según los habitantes del predio, siete personas de la comunidad resultaron lesionadas en la confrontación.

“Agredieron tirando gases lacrimógenos. Lógico, si usted está quieto y vienen a provocarlo, ¿qué es? La defensa de uno. Ellos vienen con sus gases, con sus armas, entonces, nosotros nos defendemos”, dijo Adrián Ordóñez, habitante de Cali.

Los invasores habían construido varios cambuches desde hace unos 20 días en el lote donde se presentó el enfrentamiento.

“(Hay) Madres cabeza de hogar, familias decentes, viejitos de tercera edad que no tienen dónde vivir, que están pagando arriendo, no pueden trabajar”, sostuvo Cardona.

Según las autoridades, ocho personas fueron capturadas por estos hechos. El uniformado que resultó herido “está en recuperación”, según informó el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de Cali.

“Están los médicos ya en el proceso de extracción de la bala, en la Clínica Valle del Lili, del hombro derecho. Dentro de los manifestantes, se infiltró una persona que estaba armada”, aseguró el oficial.

Se calcula que en el lote donde se presentó la confrontación este Jueves Santo había unas 170 familias. Al parecer, la mayoría de ellas son desplazadas.



