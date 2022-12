Fuerte altercado en Popayán durante socialización de proyecto de espacio público

Un fuerte altercado entre vendedores ambulantes y funcionarios de la Alcaldía de Popayán se presentó durante la socialización de la política para la recuperación del espacio público. Una puesta en escena sacó de casillas a Diego Guerrero, uno de los asistentes a la jornada, quién increpó al secretario de Gobierno del Municipio.

"No fue de mala voluntad, nos sentimos sentidos, pensamos que era una burla", explicó Guerrero al anotar que solo fue un impasse, ya que reconoce el gesto de buena voluntad del funcionario con esta iniciativa.

La situación no pasó de la agresión verbal y, luego de explicar el sentido de la puesta en escena, fue socializado el plan de la Administración Municipal frente al tema del espacio público.

Según estadísticas de las autoridades locales, de cada 100 vendedores informales que están en las calles de Popayán, 60 son mujeres, motivo por el que se firmó un convenio para tratar de beneficiarlas. Asimismo, se adelantan estudios para reubicar a estos comerciantes a sitios donde no perjudiquen la movilidad.