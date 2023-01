Fuerte explosión de pipetas de gas provocó que camión de carga se incendiara en el norte de Cali

El cuerpo de bomberos que atendió la conflagración intervino con dos carrotanques y 12 unidades. Por fortuna, después de una ardua labor, lograron vencer el fuego.

Un gran número de habitantes del norte de la capital vallecaucana se despertó al oír una detonación y de inmediato alertaron a las autoridades.

En el lugar de los hechos, solo quedaba un camión de carga incendiado y unos testigos incrédulos e impotentes ante la fuerza de las llamas.

Quienes presenciaron la emergencia, no podían creer que no dejó lesionados: “Gracias a Dios no pasó a mayores, porque aquí se saben filar uno tras otro, imagínese explotaron unas pipas de gas”, manifestó Israel Orozco, dueño del vehículo incinerado.

“Es un material prensado, entonces eso dificulta la operación, una vez prendido, la extinción puede retardar un poco más”, dijo el capitán Carlos Alberto Constaín, miembro de bomberos Palmira.

Ni la detonación inicial, causada por la explosión de unas pipas de gas, ni el incendio del camión, dejaron heridos