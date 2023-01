Fuerte ola de calor provocó una tragedia durante excursión a cerro en Cauca

Una mujer que participaba en caminata hacia cima de la montaña murió por deshidratación. Ocurrió en zona turística por excelencia del municipio de Bolívar.

La excursionista hacía parte de un grupo de 16 personas que se dirigían al cerro de Lerma. Un video registró la ayuda que habitantes de la localidad entregaban a los caminantes por el inclemente sol, pero su esfuerzo no fue suficiente para salvar la vida de Aura Milena Bastidas.

"Lastimosamente ella estaba mal, no tenía ya signos vitales. Los otros dos compañeros que estaban con ella estaban también deshidratados, no tenían líquido, nosotros les dimos agua y ellos trataron de recuperarse", expresó Carlos Alberto Rivera, residente de Lerma.

Después de tres horas de presentarte la emergencia, un helicóptero del Ejército llegó hasta la zona para rescatar a las personas con mayor deshidratación. Aunque paramédicos trataron de animar a Aura Milena, la mujer ya no tenía signos vitales.

Según la comunidad, la tragedia pudo ser mayor. "Cuando subía la gente, en el camino encontraron a otra persona ya lo más muerta. Logramos coordinar con la Defensa Civil de Bolívar. Pudo haber sido mayor, porque, desafortunadamente, junto a los deportistas que iban había otro grupo de tres personas y uno de ellos estaba en malas condiciones", afirmó Luis Alberto Gómez.

Advirtieron que subir al cerro se puede, pero atendiendo algunas recomendaciones. "Hay que llevar bastante líquidos, enlatados o cosas que tengan mucha sal o produzcan mucha sed no se pueden llevar", explicó Erney Ruiz, poblador de esta región.

Asimismo, aseguraron que los excursionistas no tuvieron en cuenta el candente sol que hizo durante todo el día y emprendieron el recorrido hasta la cima de la montaña, ubicada a 2.100 metros sobre el nivel del mar.