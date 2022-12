Fuerte reclamo a Ministro del Interior generó tensión en mesa de diálogo en Buenaventura

Un duro reclamo le hizo un joven al ministro Guillermo Rivera. Le pidió a gritos que por favor quitara las caravanas por dos días para evitar desórdenes.

“Usted habla de garantías acá en la mesa pero sabe que el Esmad allá está ‘garroteando’ y no deja estar a la gente en las calles. Se lo digo respetuosamente y calmadamente, respete a la población de Buenaventura, los tractocamiones no están por encima de la vida de los ciudadanos de Buenaventura”, dijo Isaías Cifuentes, joven que le habría ‘cantado la tabla’ al Ministro del Interior.

Este joven, un sociólogo de la Universidad del Pacífico, fue quien increpó al ministro Rivera por lo que llamó el desmedido uso de la fuerza pública contra los habitantes del distrito.

“Yo estoy en las calles viendo como su gente, la que también usted comanda dice a estos negros hay que matarlos, hay que darles duro, eso dicen. Estamos en desacuerdo con esa desidia y con ese racismo que representa el Estado, por lo tanto este Gobierno cuando no puede hacer nada para controlar lo que está pasando con nuestra gente allá en las calles”, agregó el joven.

Crisis en mesa de diálogo en Buenaventura entre delegados del paro... Este continuó con sus airados cuestionamientos a Rivera, quien encabeza la delegación del Gobierno en los diálogos con líderes del paro cívico.

“Estamos reclamando dignidad, queremos vivir como ciudadanos, como seres humanos, ¿es o no un estado social de derecho?”, concluyó el habitante de Buenaventura.

Allí mismo, el Ministro no le respondió pero minutos más tarde, Guillermo Rivera dio respuesta a sus cuestionamientos.

“Yo lo escuché con todo respeto como escucho a todos los ciudadanos, es nuestra obligación por eso enviamos una comisión de verificación que estuvo en algunos barrios escuchando a los ciudadanos. Repito, en el reporte que nos han dado no existió ninguna confrontación”, dijo el Ministro del Interior.

Los reclamos continuaron, en una de las mesas de diálogo con los líderes cívicos, otra mujer también les reclamó airadamente a los delegados del Gobierno.

En medio de la tensión que se vive no sólo en las calles sino en las mesas de diálogo, los representantes continúan con las conversaciones para ponerle fin al paro cívico en Buenaventura que cumple 20 días.