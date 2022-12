Fuerte temblor sacude a Cali y el Valle del Cauca en la noche de este domingo

El movimiento telúrico se sintió hacia las 8:50 de la noche. El epicentro fue en el noroccidente del departamento.

Un sismo de 4.7 grados sacudió al Valle del Cauca en la noche de este domingo 18 de febrero, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el organismo, el municipio de Trujillo fue el epicentro del temblor, que se presentó a una profundidad de 97 kilómetros.





El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que, como consecuencia del sismo, no se han reportado edificaciones afectadas o personas lesionadas. Asimismo, aseguró que se estableció contacto con los bomberos de Trujillo, donde tampoco se han registrado novedades.

Entretanto, tanto la Oficina de Gestión del Riesgo de Cali como del Valle del Cauca confirmaron que no se registraron emergencias, aunque sí hubo algo de pánico en la comunidad.

"No se reportan novedades tras sismo, susto en edificios altos, muchas llamadas por temor, pero sin novedades o emergencias", informó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano.