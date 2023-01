Fuerza Aérea transportó a Popayán medicamentos e insumos de vital importancia para atender pacientes

Gracias a esta labor, el Hospital San José, principal centro asistencial de la ciudad, logró reabrir los servicios ambulatorios que estaban suspendidos tras el bloqueo.

“Nos llegaron antibióticos, nos llegaron anestésicos y llegó material médico quirúrgico como batas desechables y tapabocas. Este tipo de insumos permiten el normal funcionamiento de la institución”, explicó Derlin Delgado, gerente del Hospital San José.

Entre tanto, en las estaciones de servicio hay largas filas de motocicletas y vehículos para abastecerse de combustible, las reservas se están agotando.

Vea también:

Reabren carretera que sirve de corredor humanitario en medio de bloqueo de vía Panamericana “Estamos esperando si dan vía, la mula no ha podido pasar. En cuanto a la gasolina no tenemos corriente, no hay”, dice John Rengifo, islero de estación de combustible.

Jailud Martínez, directora de Acopi, dice que los más afectados por este bloqueo de la vía Panamericana son los pequeños empresarios del Cauca.

“Alrededor de 1.200 millones de pesos se están perdiendo diariamente en los sectores más sensibles, sin hacer el análisis de los sobre costos que tienen otros sectores y que solo al final se pueden evaluar”, afirmó.

En contexto:

Comisión del Gobierno no logró reunirse con comunidades indígenas y campesinas en el norte del Cauca En el Cauca diariamente se pierden miles de litros de leche debido al bloqueo de la vía Panamericana Hombre con rostro cubierto amenazó con quemar vehículo de periodistas en bloqueo de la Panamericana Directores de otros gremios afirman que acciones como bloquear carreteras frenan la llegada de inversionistas al departamento del Cauca.

“Hay una afectación muy grande que golpea muy duro al departamento del Cauca en un corto y largo plazo, pues es un golpe muy duro a la confianza de la inversión en esta región”, añadió Isabela Victoria, de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca.

Entre tanto, en el sector de Las Margaritas, nuevamente fue interrumpido el tráfico vehicular por la presencia de campesinos sobre la vía Panamericana.