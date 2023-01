Fuerza Pública acompañará labores de desconexión de redes fraudulentas en el norte del Cauca

Las autoridades señalaron que investigan el origen de panfletos en contra de operarios que intentan acabar con redes que alimentan cultivos de marihuana.

Joe Sauca, defensor de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, cree que el acompañamiento que hacen algunas comunidades al proceso de desconexión de circuitos que alimentan ilegalmente los cultivos ilícitos, es una de las causas de las más recientes amenazas que han recibido a través de panfletos.

“Porque no estamos de acuerdo en los territorios indígenas que esto siga avanzando y a la final también se vuelve un problema social complicado, porque lo que se produce de los cultivos ilícitos, parte de eso se queda los territorios y está llegando a los cascos urbanos y está dañando nuestra juventud”, explica Joe Sauca.

En contexto:

Iniciaron cortes de conexiones ilegales de energía en el área rural de cuatro municipios del Cauca En municipios como Corinto, la Compañía Energética interrumpió la desconexión de las conexiones irregulares por falta de garantías de seguridad.

“La operativa tuvo dificultades y se tuvo que retirar de la zona, toda vez que no se contó con el acompañamiento debido de la guardia indígena y eso hizo que no se garantizara la seguridad de nuestra gente, por lo cual el personal fue retirado", manifiesta Javier Torres, técnico de la Compañía Energética de Occidente.

Las autoridades indicaron que el proceso de desconexión de estos circuitos continuará con el acompañamiento de la Fuerza Pública.

“La orden de la Fiscalía es desconectar cuatro circuitos que están ilegalmente instalados, usuarios, y esa es la orden que vamos a cumplir en la totalidad con el acompañamiento de Fuerza Pública si es necesario”, explica Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno del Cauca.

Las autoridades también investigan la autenticidad de los panfletos enviados a los indígenas.