Funcionario que protagonizó video donde agredió a policías en Cali dice que le tendieron una trampa

Se defendió de las acusaciones. Explicó que los uniformados manipularon el material para hacerlo quedar mal por pertenecer a la rama judicial.

Román Camilo Santacruz, secretario de un juzgado de pequeñas causas en la capital del Valle del Cauca, aseguró a Noticias Caracol que los policías que aparecen en el video le tendieron una trampa, pues primero lo provocaron, después lo grabaron y editaron el material para posteriormente difundirlo en las redes sociales.

Explicó que el video en el que aparece insultando a un policía está fuera de contexto.

“Mi reacción se deriva de un procedimiento, de una acción irregular de los agentes policiales, insisten en retenerme y, obviamente, pasado un buen tiempo me empiezo a exaltar, a enojar”, contó Santacruz.

El caso se conoció la semana anterior. El subcomandante de la Policía de Cali, coronel Henry Jiménez, explicó que el servidor público no respetó el procedimiento de los uniformados.

Video: servidor público agredió a policías en Cali que lo requirieron... “Este el tipo de caso famoso que todo mundo conoce como '¿Usted no sabe usted quién soy yo?'. Sin embargo, ante el requerimiento de la autoridad la persona debe ser respetuoso y atender los llamados”, dijo el coronel Jiménez.

Santacruz negó haber utilizado su posición como funcionario de la rama judicial para evadir o interferir en el procedimiento.

“Yo le pido que por favor me permita comunicarme, el accede y yo empiezo a hablar con la funcionaria, a identificarme, a querer expresarle la situación que estaba aconteciendo y el policía, como se ve en el video, me cuelga la llamada”, agregó el ciudadano.

Acusa a los policías, en especial a un patrullero de hacerlo quedar mal ante la opinión pública. Contra el funcionario hay una investigación preliminar por los hechos.

Román Camilo Santacruz también expresó que iniciará acciones legales contra los policías.