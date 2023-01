¿Funcionó la Ley Seca? Cinco personas fueron asesinadas durante el Día de la Madre en Cali

Entre los fallecidos se encuentra un taxista que habría perdido la vida en medio de intento de hurto. Según el gremio de comerciantes, las pérdidas fueron millonarias.

El taxista Jhon Jairo Sánchez fue una de las cinco personas asesinadas en Cali durante la celebración del Día de la Madre. Los homicidios se presentaron a pesar de que se esperaba que estos disminuyeran con la medida de Ley Seca.

“En el barrio 12 de Octubre, donde al parecer lo interceptó una motocicleta, dos individuos dispararon contra la humanidad del taxista y lamentablemente él siguió y cayó a un caño de aguas lluvias”, señaló el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

"Tomen jugo de papaya y no alcohol": alcalde de Cali frente polémica por Ley Seca El año pasado, en la misma fecha, ocurrieron en la capital del Valle del Cauca seis homicidios.

Los comerciantes consideran que la Ley Seca no era necesaria. A ello se suma las millonarias pérdidas que reportan al no poder abrir sus negocios o no poder vender licor.

“Tuve que decirle a la empleada que no viniera trabajar porque cómo le pagaba. El Día de la Madre no puedo ser porque el alcalde decretó algo que ha debido avisar con más tiempo”, manifestó Hernando Borrero, propietario de estanco de Cali.