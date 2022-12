¿Fundador del Black and White se ‘enrumbó’ en la cárcel tras su captura?

David Sarria Ortiz reconocido empresario, creador del festival de música electrónica Black and White capturado el pasado jueves por la Policía Valle, llamó la atención pues en su cuenta de Facebook publicó una fotografía hacia las 11:00 a.m. del pasado viernes, acompañado de cuatro personas desde un lugar sin poder establecerse, aparentemente y según su mensaje es una de las sedes de la Policía en Palmira.

“Y ahora estoy con mis amigos que me han atendido una chimba en un calabozo en Palmira tomando una de mis marcas patrocinadoras Ron Márquez del Valle”, manifestó Sarria.

“Con mis nuevos amigos, César Calderón alias ‘El Indo’, Duweimar Vargas alias ‘El Temido’, Samir López alias ‘El Caleño’ y Freddy Prado alias ‘Lele’, me han atendido de lujo”, agregó el capturado.

Sarria concluye su mensaje expresando que “mañana será otro día y viajaré a Argentina con mis abogados, a explicarles a las autoridades que ser amigo de mis amigos no es delito”.

Sobre el suceso el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle afirmó que ya se tomaron medidas al respecto.

“Al enterarnos por redes sociales sobre la fotografía, me trasladé con un equipo de investigación criminal de inteligencia y disciplina y pudimos identificar que los vasos desechables que se muestran contenían gaseosa porque sí se les permite entrar bebidas refrescantes no alcohólicas a las celdas transitorias”, aseguró.

“Por versiones de Sarria y del registro se encontró que no existe la entrada de ningún tipo de licor, era una gaseosa Fanta lo que estaban tomando. No encontramos ningún olor que identificara el ingreso de alguna bebida embriagante”, continuó el comandante de la Policía Valle.

“Además se hizo un registro en la celda y se encontró un celular el cual fue incautado y entregado a la esposa de Sarria”.

“La Policía Nacional ya inició un proceso disciplinario en contra de los uniformados que estaban de servicio por el hecho de no haber detectado el ingreso del celular a estas salas de retención”, aseveró Murillo.

Autoridades afirmaron que el detenido saldrá desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira hacia Argentina este sábado a las 5:00 p.m.