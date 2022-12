¿Fusionar hip hop con poesía? Conozca la "magia" musical de este artista caleño

Fotos: Lina Botero / Cortesía Prensa Enci Rimas

En un principio, el amor por la música hip hop se apoderó de Samir Campo Gallego. Luego, la pasión por la poesía invadió su ser. Y, así, surgió la fusión entre ambas a la que este artista de 29 años, nacido en la Sucursal del Cielo, describe como "magia".

"Hace 16 años un grupo se estaba presentando en la esquina de mi barrio y fue la primera vez que me llamó la atención ese tipo de música. Sentía que se podía decir lo que uno sintiera. Antes el hip hop me parecía algo lúgubre, pero, cuando me llamó la atención, empecé a indagar y a conocer artistas. Me di cuenta que era poético, aunque la mayoría de gente no lo sepa", cuenta Campo.

Estudió filosofía así como producción y composición de música para cine y televisión. "Soy alguien que ama la poesía y la fotografía. Me gusta buscar o mirar más allá de lo normal. Siempre estoy indagando, tanto adentro, como afuera de mí", expresa.

Su nombre artístico, Emci Rimas, nació de un juego de palabras. Rimas por Samir al revés. Emci, porque así se le denomina a alguien que hace música hip hop.

"Para mí esa combinación es magia. No todo el mundo hace poesía sobre esta base musical. Se narran historias a modo de cuento y de diferentes géneros literarios, pero es como poner este arte, la música, a otro nivel", manifiesta el caleño.

En 2011, haciéndole caso a su instinto, creó el álbum 'La esencia del alma'. Esta producción, en la que participaban cuatro cantantes de jazz de España y Estados Unidos, considera el músico y poeta, le abrió las puertas a varios públicos.

Ahora, Emci Rimas se prepara para el lanzamiento 'Los Amores de la Poesía', el primer sencillo de su segundo disco bautizado 'Oleografía', bajo el sello de Bombo Records, productora del tecladista de la reconocida agrupación de Herencia de Timbiquí, Cristhian Salgado.

"Es un disco en el que quise contar todos los cambios de emoción que tuve durante varios años, porque me vi como un cuadro lleno de colores y cada color me significaba algo, por eso el nombre de Oleografía", asegura.

El joven artista de la capital del Valle del Cauca agrega que su inspiración para componer es vivir, todo lo que le sucede. "Lo primero que siento es esas ganas de contar, sea nostalgia, sea alguna molestia o amor, que sé yo. Hacerle caso a esa sensación y sentarme a escribir".

La presentación de 'Los Amores de la Poesía', canción que interpreta Emci Rimas junto a la también caleña Lida Villamarín, se llevará a cabo este viernes 24 de junio a partir de las 9:00 p.m. El escenario será La Fuente de Soda, ubicada en la avenida 5 norte #29 AN - 47 de Cali.