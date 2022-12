Futbolista caleño viajó a México por un sueño y terminó herido con bala perdida

Los sueños del futbolista de 21 años Juan Manuel Arbeláez se detuvieron cuando, el pasado viernes 2 de diciembre hacia la 1:46 a. m., fue víctima de una bala perdida en México, país al que viajó 15 días atrás en busca de una oportunidad, a través de CAR Cracks del Futuro, un programa que hace contactos con equipos de ese país.

El joven se encontraba con otros dos futbolistas en la casa hogar donde residía, cuando se presentó una balacera a los alrededores. Recibió un disparo en la espalda que le afectó una vértebra, el hígado, riñón e intestinos, por lo que se encuentra en delicado estado de salud.

“La situación de él es muy delicada, tiene un problema hepático y no lo han vuelto a atender, luego de la primera cirugía que le realizaron en su momento de ingreso. El hospital donde se encuentra está pidiendo $12 millones para poder brindarle la atención médica”, manifestó Dora Inés Vélez, tía del joven herido.

Según denuncia la familia del joven, los empresarios que se llevaron a Juan Manuel no han estado pendientes de su salud.

“No han estado pendientes de él en ningún momento, nos hemos comunicado con ellos en varias ocasiones, pero lo han dejado solo, no se han visto con él. Mi mamá consiguió viajar y me dijo que si no consignábamos ese dinero no le darán los antibióticos que mi hermano requiere”, aseguró Sebastián Arbeláez, el hermano del futbolista herido.

Familiares del joven piden ayuda de la Cancillería de Colombia para conseguir que lo atiendan bien y lo estabilicen en la clínica donde se encuentra internado, además que pueda ser repatriado a Colombia, donde tiene su seguro médico.

Por su parte, el club deportivo San Carlos, al cual pertenecía el joven en Colombia, aseguró a Noticias Caracol que ha estado al frente de la situación desde el momento en que se presentó, acompañando a sus allegados y coordinando gestiones con Car Cracks del Futuro en Cancún.

"Nos desconcierta la información dada por la familia a los medios de comunicación en relación con los gastos médicos y la atención que recibió Manuel, dado que dichos gastos fueron condonados en su totalidad gracias a las gestiones realizadas por Car Cracks del Futuro", informó el club a través de una misiva.

Asimismo, por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería de Colombia sostuvo que conoce el caso del deportista caleño desde el 3 de diciembre, fecha en que fue informada por el Ministerio Público de la zona donde se registraron los hechos.

El organismo señaló que a través del Cónsul en el país azteca se hizo gestión para que no cobraran a Arbeláez la atención en el hospital fue remitido inicialmente, que era público. Sin embargo, la madre del joven decidió cambiarlo a un centro asistencial privado, supuestamente por la mala atención que él estaba recibiendo, según argumentó la familia.