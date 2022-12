Futbolista Jefferson Herrera fue dado de alta del HUV en Cali

Foto: Noticiascaracol.com

En horas de la tarde de este viernes 15 de enero, el gerente de Urgencias del Hospital Universitario del Valle, Dimas Antonio Martínez, aseguró que el joven futbolista Jefferson Herrera fue dado de alta del centro hospitalario.

“Jefferson ha ido de una manera progresiva adaptándose a su nueva condición, por lo que ya no amerita que permanezca dentro de la sala general de neurocirugía y se envía a su domicilio para que continúe de manera ambulatoria, el proceso de su rehabilitación”, afirmó Martínez.

El grupo médico busca que el joven fortalezca sus miembros con terapias en su casa.

“De ahora en adelante junto con el terapeuta y psicólogo, empieza sus terapias en la casa. Los médicos no aseguran que mi hijo vaya a recuperar la movilidad en las piernas, que todo es un proceso y es largo. Estoy nerviosa con los cuidados que hay que tener pero gracias a Dios tengo a los médicos acá conmigo”, dijo Gloria León, madre del jugador herido.

Ya en su casa, el joven se alegró del recibimiento por parte de su familia, amigos y vecinos, y aseguró que se siente excelente.

“No esperaba el gran recibimiento por parte de toda la cuadra, amigos y familia, es gente que sabe quién soy yo, que me conoce, y es muy bonito escuchar sus palabras y recibir sus aplausos. Me siento excelente, los médicos me dicen que he evolucionado mucho y están sorprendidos. Igual falta, pero para allá vamos”, manifestó Jefferson Herrera, futbolista herido.

Por el momento, Jefferson tienen movilidad en los brazos y, si los médicos autorizan que pueda asistir al partido en su beneficio, su madre lo llevará.