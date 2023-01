“Genera miedo”: Jorge Iván Ospina frente hallazgo de carro con arsenal y donde estaba su foto

El exsenador y exalcalde de Cali habló, además, de amenazas que ha venido recibiendo. El vehículo fue encontrado abandonado cerca de Gobernación del Valle.

"Me preocupa que se halle un arsenal de cinco fusiles, pistolas, uniformes, granadas. Me preocupa que haya sido encontrado cerca a la Gobernación del Valle, con la foto de la gobernadora y con la foto mía", expresó Jorge Iván Ospina.

El político evidenció su temor por esta situación. Dijo que fue contactado por el propio general Hugo Casas, comandante de Policía Cali, para informarle del caso y que tanto esta institución, como la Unidad de Protección, le indicaron redoblarían su esquema de seguridad.

"Genera miedo, porque ocurre en el marco de las amenazas de las tales Águilas Negras, que no sabemos quién es, y de las denuncias que hemos venido adelantando sobre minería ilegal en los Farallones de Cali y de la explotación irresponsable del río Pance", agregó Ospina.

Poderoso arsenal de guerra fue encontrado en vehículo parqueado frente a la Gobernación del Valle El exmandatario caleño señaló que pondrá el caso en conocimiento de la Alianza Verde, para que el colectivo lo lleve a instancias nacionales, al Ministerio del Interior. Sostuvo que también conversará el tema con el fiscal general de la Nación y con redes internacionales de su partido.

"Es muy delicado en el marco de asesinatos de líderes sociales y políticos que ocurren en el suroccidente, en la guerra que se libra con las disidencias de las FARC, en la situación que se vive por cultivos ilícitos y minería ilegal en nuestros bosques y en las luchas que tenemos que adelantar por privilegiar lo más sagrado que es Cali", agregó.

El hallazgo del automotor, Kia Picanto con placas HTY465 de Bogotá, se produjo el pasado martes en un parqueadero del centro de Cali, frente a la Plazoleta de San Francisco, adeladña a la Gobernación departamental.

En el carro había tres revólveres, cinco fusiles AK47, tres granadas de fragmentación IM26, dos lanzagranadas, tres pistolas y uniformes de la Policía, así como fotografías de Dilian Francisca Toro y Jorge Iván Ospina.

Las autoridades han señalado que este vehículo habría sido robado horas antes que se presentará el hecho. Sin embargo, esto no ha sido plenamente confirmado por los organismos de inteligencia.



Pertenecen estas armas a las tales " Águilas negras" ?, están asociados los hechos a las amenazas que he recibido? A mis denuncias sobre minería ilegal en los Farallones ? Y la minería legal en el Río Pance ? A mi participación política y social ? @FiscaliaCol Investigación YA ! — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 19, 2018