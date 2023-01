Gerente de HUV resultó gravemente herido tras ser víctima de atentado sicarial en el sur de Cali

El ataque se presentó pasadas las 7:10 a. m. de este viernes cuando el profesional de la salud se movilizaba por el sector de Valle del Lili, sur de Cali, cerca de su lugar de residencia.

En el lugar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atacaron el vehículo en donde se transportaba el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres.

Por su delicada condición, Irne Torres debió ser trasladado hasta la Clínica Valle de Lili en donde el equipo médico logró estabilizarlo.



“Como consecuencia del hecho sicarial, presenta dos impactos con arma de fuego a la altura de hombro y cadera. De esta situación quedan heridas tres personas: el conductor, el escolta y el gerente del HUV. Parece que en la reacción, el escolta logra herir a uno de los bandidos”, señaló el coronel Rónald Coy, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

El oficial añadió que, en el ataque, también hubo la participación de un carro de servicio público tipo taxi, que posteriormente fue encontrado abandonado en el norte de la ciudad.



Lamentamos informar que el Gerente del Hospital Universitario del Valle fue víctima de un atentado. Su pronóstico es reservado. Estamos adelantando esfuerzos para dar con los responsables. Condenamos este hecho de violencia contra un funcionario de la salud. — Andrés Villamizar (@villamizar) February 15, 2019

"Confirmamos que se trata de un atentado contra el gerente del HUV. Está en muy mal estado de salud. El escolta también está herido. La Policía tiene identificados una moto y un vehículo que presuntamente participaron en el hecho", señaló Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.



Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, informó que Torres no había manifestado amenazas en su contra, por lo que no contaba con un esquema de seguridad que él mismo hubiera requerido.

“Nunca me dijo que tenía amenazas, si hubiera sido así, lo habría expresado y habría hablado con la Policía. No tenía carro blindado", indicó la mandataria de los vallecaucanos.

Momentos después del ataque, la Alcaldía de Cali anunció una millonaria recompensa por información valiosa que permita dar con la captura de los responsables, pero luego aumentó a través de la Gobernación del Valle del Cauca.

"Estos $60 millones se suman a los $50 que la Alcaldía ofreció. Lo que más nos interesa es su salud, esperamos que Dios quiera todo salga bien”, anotó la gobernadora Dilian Francisca Toro.



He convocado para el mediodía de hoy, un Consejo de Seguridad en Cali para determinar las acciones que se van a tomar tras el grave atentado registrado esta mañana contra el Gerente del @HUVoficial Irne Torres. pic.twitter.com/RpnLJ4dKkt — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) February 15, 2019

La Policía de Cali, a través del comandante operativo de la ciudad, confirmó que este lamentable hecho obedece a un atentado sicarial y se descarta que haya sido perpetrado en medio de intento de hurto.