Ginecólogo en Cali es señalado de aprovechar su profesión para abusar de una paciente

Este miércoles, 5 de abril de 2023, la Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de un ginecólogo que habría aprovechado su profesión para abusar sexualmente de una de sus pacientes, quien lo había denunciado.

"Mediante una llamada telefónica al 123 en un requerimiento, una patrulla conoció un caso de posible acoso sexual, o abuso sexual más bien, donde es enviada una patrulla, verifican el caso y efectivamente hay una señora que denuncia un posible abuso sexual por parte de un médico ginecólogo", dijo el coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El sospechoso fue capturado, pero posteriormente dejado en libertad tras comparecer ante un juez de la República. No obstante, seguirá vinculado al proceso que tiene en su contra.

El arresto de este ginecólogo se realizó en un centro médico del barrio Tequendama, en el sur de la capital del Valle del Cauca. Se trata de un médico de 47 años, que es señalado de abusar de una paciente de 57.

Caso similar en Bogotá

En el año 2020, fue encarcelado un ginecólogo por abusar sexualmente de una paciente en Bogotá. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto luego de que una víctima de 21 años lo denunciara.

En su denuncia, la víctima contó que el 7 de septiembre, en la sede de una EPS ubicada en la calle 13 con carrera 65, el médico le hizo un examen general y luego la agredió sexualmente.

“Cuando yo intentaba correrme, él me forcejeaba las piernas de una manera en la que yo me empecé a asustar bastante. No me lograba correr porque la camilla no era una ginecológica, era una común y corriente, entonces a lo que yo me jalaba se corría era el papel en el que yo estaba acostada. Noté que tenía un preservativo”, contó la joven.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con acceso carnal y acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

